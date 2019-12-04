Kurtuluş Caddesi’nde restorasyon çalışmaları

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Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatılan Kurtuluş Caddesi'nde (Herod Caddesi) restorasyon çalışmaları törenle başladı. Paleolitik Çağ'dan bu yana tarihi ve doğal birçok güzelliğe sahip Antakya ilçesinde, "dünyanın ilk aydınlatılan caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nin araç trafiğine kapatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Kurtuluş Caddesi'nde başlatılan sokak iyileştirme çalışmalarının ilk harcı Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından törenle atıldı. Vali Doğan, Kurtuluş Caddesi'nin önemli bir turizm değeri olduğunu söyledi. Alternatif güzergahlar belirlenerek caddenin yayalaştırılması gerektiğini ifade eden Doğan, "Tarihi varlıklar ortada. Tarihi geçmişi bilinirken, böyle bir nimet varken, bunu yapmıyor olmak bence ayıptır" şeklinde konuştu.