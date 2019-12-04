Şahinbey ampute yoluna devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

SEZONA hızlı başlayan içeride ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nı Rahmi ve Kudrat'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek,ifadelerini kullandı.