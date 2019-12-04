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Şahinbey ampute yoluna devam ediyor

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Şahinbey ampute yoluna devam ediyor
SEZONA hızlı başlayan içeride ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nı Rahmi ve Kudrat'ın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve evimizdeki maçları kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta deplasmanda Malatya Büyükşehir ile karşılaştık. Takımız gücünü ve tecrübesini ortaya koyarak 3 gol atarak galip gelmesini bildi. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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Şahinbey ampute yoluna devam ediyor
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