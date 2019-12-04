Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları

BUGÜN NELER OLDU

ençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenenprojesinin Adana etabı Futbol Turnuvası final maçı ve ödül töreni ile son buldu.13 gün süren ve 5 ilçeden 26 takımın katıldığı futbol turnuvasında şampiyonluğu Ceyhan Yıldızlar takımı elde ederken, ikinciliği Yüreğir Mesleki Eğitim-1, üçüncülüğü Yüreğir Mesleki Eğitim-2, dördüncülüğü de Kozan- 1 takımı elde etti.Kıran kırana geçen final maçlarında büyük heyecan yaşandı. Ceyhan Yıldızlar rakibi Yüreğir Mesleki Eğitim -1'i 5-4 mağlup ederek hedefe ulaştı. Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Zafer Öz,dedi.