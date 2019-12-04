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ençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları"
projesinin Adana etabı Futbol Turnuvası final maçı ve ödül töreni ile son buldu. Projenin Adana etabı final maçı Kayhan Kaynak Kardeşler Futbol Stadında yapılan maçların ardından sona erdi.
13 gün süren ve 5 ilçeden 26 takımın katıldığı futbol turnuvasında şampiyonluğu Ceyhan Yıldızlar takımı elde ederken, ikinciliği Yüreğir Mesleki Eğitim-1, üçüncülüğü Yüreğir Mesleki Eğitim-2, dördüncülüğü de Kozan- 1 takımı elde etti.
DOSTLUK ÖN PLANA ÇIKTI
Kıran kırana geçen final maçlarında büyük heyecan yaşandı. Ceyhan Yıldızlar rakibi Yüreğir Mesleki Eğitim -1'i 5-4 mağlup ederek hedefe ulaştı. Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Zafer Öz, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projesi olan bu turnuvanın sonunda, rekabetin yanı sıra kardeşliğin ön plana çıktığına inanıyorum. Bu bağlamda turnuvada emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Ataşbak, olmak üzere Okul Müdürlerine, öğretmen ve öğrencilerine kısaca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
dedi.