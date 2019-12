BUGÜN NELER OLDU

merkez Antakya ilçesinde su kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Karaksı Mahallesi'nde sahibinin yanından kaçan at, yol kenarındaki su kanalına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kanal girişinin dar olması nedeniyle kapağın çevresindeki betonu kırdı. Yaralandığı belirlenen at, beline bağlanan halatla iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldı.