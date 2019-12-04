Toysal: Hatay baskıları kırmıştır

KIRMIŞTIR TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Hatayspor'da keyifler yerinde... Teknik direktör Bayram Toysal, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un çok ciddi maçları kazandığını aktararak, "Özellikle maçın son 5-10 dakikası biraz baskı yedik gibi görünse de tecrübemizle o baskıları kıracak reaksiyonları gösterdik, neticesinde üç puanı aldık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, aldığımız üç puan bizim için çok önemliydi. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.