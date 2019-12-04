Üniversitede ilaç geliştirme ve aşı üretimi sempozyumu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından "İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu" düzenleniyor. güncel bilgilerin paylaşılacağı ve yeni projelerin geliştirileceği "İlaç Geliştirme ve Aşı Üretimi Sempozyumu", 6 Aralık Cuma günü saat 09:00- 16:30 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 no'lu Salon'da gerçekleştirilecek. Sempozyum koordinatörü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Türkiye üniversiteleri ile Yakın Doğu Üniversi-tesinden 9 davetli konuşmacının yer alacağı sempozyumda, doğal kaynaklardan ve sentetik yolla ilaç geliştirme ve aşı üretimi sürecinin zorlu aşamalarının anlatılacağını söyledi.