Yargı reformu HKÜ’de tartışıldı

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yargı reformu Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğiyle düzenlenen panelde tartışıldı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, düzenledikleri panel ve konferanslarla farklı konularda kamuoyu ve farkındalık oluşturduklarını söyledi. HKÜ ve KADEM işbirliğiyle Hukuk Fakültesi Amfisinde düzenlenen panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Edibe Sözen, KADEM ile birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.Sözen, "Birlikte çok sayıda panel ve konferans düzenlendik, hepsi de belli bir kamuoyu oluşturmaya vesile oldu; farkındalık oluşturdu" dedi. Yargı reformu meselesine daha çok felsefi ve sosyolojik olarak baktığını anlatan Sözen, "Eskiden sadece yasa koyucular vardı ama artık yasa koyucuların yanında yasaları yorumlayanların da olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu panel de öyle bir amaçla düzenleniyor. Yasa koyucular ve yorumcular. Burada tabi akademinin gücünü de görüyoruz" dedi.Sözen, " Bir yasa sadece çıkarılmakla kalmıyor; öncelikli olarak akademisyenler ve diğer ilgililerce yorumlanıyor. Bu paneli kamuoyu oluşturma ve yorumlama açısından da çok önemsiyorum" diye konuştu. KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan ise, kadının toplumun yarısını oluşturduğunu belirterek, "Kadın toplumun yarısını oluşturuyor. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar toplumun genelini ilgilendiren çalışmalar. Kadına dokunduğunuz zaman zaten aileye dokunuyorsunuz, aslında topluma dokunuyorsunuz" dedi. KADEM olarak eğitim odaklı, düşünce dinamiğini arttıracak çalışmalar içinde olduklarını söyleyen Doğan, "Projelerimizle, dezavantajlı bölgelerde insanların çok da bilmediği, düşünsel hizmet götürmediği bölgelerde alana inerek faaliyet gösteriyoruz. Her bölgenin ayrı sorunu vardır, Gaziantep'te ağırlıklı olarak göçmenlere yönelik projeler gerçekleştirdik. Kadın ve gençlik projelerimize toplumda önemli sorunlara el attık" dedi.Edibe Sözen'in moderatörlüğünü yaptığı panelde Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat, Hukukçu Derya Yanık ve Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı konuşmacı olarak katıldılar. Paneli Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.