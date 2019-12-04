Yeni elbiselerini kızı Birgül’e giydiremedi

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Adana'da önceki gün beton mikserin altında kalması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki kızı Birgül Binen'in hiç giymediği kıyafetlerini getirerek üstüne örten anne Remziye Binen, "Yavruma aldığım elbiseleri giydiremedim" diyerek gözyaşı döktü. Binen ailesini gözyaşına boğan talihsiz kaza Merkez Seyhan İlçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi.Birgül Bine kardeşleri ile birlikte sokakta oynarken, mahallede bir inşaata beton getiren beton mikser sürücüsü küçük çocuğu fark etmeyerek altına aldı. Birgül olay yerinde hayatını kaybederken, mikser sürücüsü polis merkezine sığındı. 4 kardeşin en küçüğü olan Birgül, gözyaşları arasında toprağa verilirken, mikser sürücüsü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Olay yerinde yapılan incelemede Birgül'ün ceset torbasına konulan cenazesinin yanında gözyaşı döktükten sonra eve giden ve bir süre önce kızına aldığı yeni elbiseleri getirip üstüne örten anne Remziye Binen'in iki gözü iki çeşme. Canından çok sevdiği kızını kaybetmenin acısını yaşayan Remziye Binen, mikser sürücüsüne en ağır cezanın verilmesini istedi.Kızına yeni aldığı elbiselerini giydirememenin üzüntüsünü yaşayan ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan acılı anne, "Yavruma aldığı o güzel elbiseleri giydiremedim. Yavruma kefen giydirdim. Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım. O evimizin gülü, meleğiydi. Biz onsuz nasıl yaşayacağız" diyerek ağıtlar yaktı.