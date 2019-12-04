Yeni stadyum için geri sayım

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dana'da TOKİ tarafından yapımına 2014 yılında başlanan 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda atık sona gelindi.Yapılan son ihalenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adanalı sporseverlerin heyecanla beklediği yeni stadın 2020 Mart ayı sonunda hizmete gireceğini açıkladı.BAKAN Kasapoğlu Adana'yı muhteşem bir tesise kavuşturacaklarını belirterek,diye konuştu. Stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor. Yaklaşık 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı.