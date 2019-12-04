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Yeni stadyum için geri sayım

Adanalı sporseverlerin uzun zamandır heyecanla beklediği Yeni Stadyumu için geri sayıma geçildi. Stadın son ihalesinin yapıldığı ve 2020 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağı belirtildi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 4.12.2019
Yeni stadyum için geri sayım
Adana'da TOKİ tarafından yapımına 2014 yılında başlanan 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyumda atık sona gelindi. Merkez Sarıçam ilçesinde yaklaşık 5 yıldır yapımı süren Adana'nın yeni stadyumunun 2020 yılında hizmete gireceği açıklandı. Yapılan son ihalenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adanalı sporseverlerin heyecanla beklediği yeni stadın 2020 Mart ayı sonunda hizmete gireceğini açıkladı.

MUHTEŞEM BİR TESİS OLACAK
BAKAN Kasapoğlu Adana'yı muhteşem bir tesise kavuşturacaklarını belirterek, "Adanalı spor sevenlerin heyecanla beklediği stadımız ile ilgili son ihale yapıldı. Adanamızın iki takımı Adanaspor ile Adana Demirspor maçlarını Türkiye'nin en büyük ve modern statlarından birinden oynayacak" diye konuştu. Stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor. Yaklaşık 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı.
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Yeni stadyum için geri sayım
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