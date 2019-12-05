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12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu

Giriş Tarihi: 5.12.2019
12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu
HATAY'IN İskenderun ilçesinde, 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kimlik kontrolünde yakalandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, Muradiye Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri Yıldıray R'yi durdurdu. Ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Yıldıray R'nin, 12 ayrı dolandırıcılık suçundan, 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 21 bin 300 lira para cezasının bulunduğunu belirledi. Adliyeye sevk edilen hükümlü Yıldıray R, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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12 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyordu
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