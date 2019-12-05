‘3 puanla değişir her şey’

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
14. haftada pazar günü
evinde oynayacağı BB Erzurumspor
maçı hazırlıklarına devam ediyor. Erzurumspor
maçına odaklandıklarını
belirten Uğur Tütüneker, "Biz bir türlü hava yakalayamadık. Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz"
dedi.
TÜTÜNEKER tek hedeflerinin kalan
4 maçtan en az ikisini kazanmak olduğunu
aktardı. Tütüneker, "Menemen Belediye ve Eskişehirspor maçını kabul edebilirim ama diğer maçlardan galip ayrılacak kalitemiz vardı. Biz bir hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz"
dedi.