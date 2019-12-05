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‘3 puanla değişir her şey’

Giriş Tarihi: 5.12.2019
‘3 puanla değişir her şey’
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor 14. haftada pazar günü evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Erzurumspor maçına odaklandıklarını belirten Uğur Tütüneker, "Biz bir türlü hava yakalayamadık. Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz" dedi. TÜTÜNEKER tek hedeflerinin kalan 4 maçtan en az ikisini kazanmak olduğunu aktardı. Tütüneker, "Menemen Belediye ve Eskişehirspor maçını kabul edebilirim ama diğer maçlardan galip ayrılacak kalitemiz vardı. Biz bir hava yakalayamadık. Bir Erzurumspor maçı galibiyetiyle bu havayı elde edebiliriz" dedi.
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‘3 puanla değişir her şey’
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