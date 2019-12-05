Bedenleri küçük yürekleri kocaman

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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi Engelliler Dayanışma Masası tarafından başlatılan Mavi Kapak projesine destekler büyüyerek devam ediyor. Belediye Başkanı Necati Okay'ın talimatıyla engellilere daha sağlıklı ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla kurulan Engelliler Dayanışma Masası, proje kapsamında onlarca engelli vatandaşı tekerlekli sandalyelerle buluşturdu. Son olarak anaokulu öğrencilerinin topladığı 30 bin mavi kapak belediye ekiplerine teslim edildi. Esnafından kamu kurumlarına kadar birçok noktadan mavi kapak desteği gelirken, en anlamlı destek ise minik öğrencilerden geldi. Çiğdem Anaokulu öğrencilerinin topladığı 30 bin kapağı teslim alan Dulkadiroğlu Belediyesi görevlileri, kapakların tekerlekli sandalyelere dönüşerek engellilere umut olduğunu hatırlattı. Başkan Okay, bu anlamlı desteğin çok anlamlı bir haftada geldiğini belirterek, minik yüreklere teşekkür etti.Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak engelli bireylerimize her zaman pozitif ayrımcıyız. Onların hayatlarını daha kolay idame ettirebilmeleri adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Onları daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi kolaylaştırmak adına Engelliler Dayanışma Masası'nı oluşturduk. Özellikle minik öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve onların tüm öğrencilere örnek olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.