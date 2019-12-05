Boğsak Tüneli’nde nefes kesen tatbikat

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Silifke ilçesinde, Mersin-Antalya karayolu Boğsak Tünelinde gerçekleştirilen senaryo gereği yaralamalı ve ölümlü trafik kazası tatbikatı nefes kesti. Senaryo gereği tünelin içinde meydana gelen trafik kazasını kameralardan gören kontrol merkezi personeli, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine trafiğe kapatılan bölgeye ambulans kısa sürede ulaştı. Yangının da çıktığı bildirilen kazaya bölge trafik ve jandarma ekipleri 10 dakikadan az, itfaiye ekipleri ise 15 dakikadan daha kısa sürede geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bölgeye intikal eden AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de araç içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan aracın tünelden çıkarılması için kurtarıcı çağrıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı. Tatbikatta ihbarın geldiği andan itibaren yapılan tüm çalışmaların 45 dakikadan daha az zamanda tamamlandığı gözlendi. Kızılay ise senaryo gereği kaza sonrası kumanya dağıttı.