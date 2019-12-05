Engelsiz Park’ta gün boyu eğlence

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Park, hizmete girdi. Alata Deresi kenarında 3 bin metrekare alan üzerinde kurulan Engelsiz Parkın açılışını Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Tollu, engellilere ve ailelerine müjde vererek, açılış yapılan engelsiz parkın yanı sıra önümüzdeki zaman diliminde engellilere her türlü kolaylığı sağlayacak bir binayı ilçeye kazandırmayı planladıklarını söyledi. Engelli vatandaşlar ve aileleri, gün boyu süren etkinliklerde müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi, aktivitelerle de unutamayacakları bir gün yaşadı.