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Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları
ADANA'DA makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç'ın evinin suyu borcunu ödeyemediği için kesildi. Dalkılıç, "Ben neyle ilaç içeceğim. Param yok ki su alayım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Eşi 19 yıl önce vefat eden 3 çocuk annesi Kadriye Dalkılıç (58), eşinden aldığı bin 200 lira emekli maaşıyla ve kafelerde bulaşıkçılık yaparak geçinirken, 2 sene önce kızını evlendirmek için kredi çekti. Aylık 800 lira kredi borcu ödeyen kadın, 1 buçuk yıl önce ise KOAH hastalığı nedeniyle makineye bağlandı ve çalışamaz hale geldi. Son 1,5 yıldır sadece 400 lira ile 1 kızıyla geçinmeye çalışan Kadriye Dalkılıç, evine gelen su faturalarını da ödeyemedi. Toplam birikmiş 3 bin 700 lira olan su faturası nedeniyle Dalkılıç'ın evinin suyu ASKİ tarafından kesildi. KOAH hastalığı nedeniyle oksijen makinesini su ile kullanan ve ilaçlarını suyu kesildiği için içemeyip bulaşıklarını yıkayamayan kadın, gözyaşlarına boğuldu. 2 sene daha kredi borcu olduğunu söyleyen Kadriye Dalkılıç, "2 yıl beni idare etsinler 2 yıl sonra borcum bitiyor. Bana 400 lira kalıyor ama ödeyemiyorum, karnımı doyuramıyorum" dedi.

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Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları
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