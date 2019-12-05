Gaziantep tek yürek oldu

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aziantep hem futboluyla hem de gastronomisiyle Güney'in önemli şehirlerinden bir tanesi. Süper Lig'de ilk sezonu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni yönetim başarının kalıcı olması için kolları sıvadı. GFK yönetimi takımları için geçtiğimiz günlerde "Gaziantep Tek Yürek"
kampanyası başlattı. Proje kapsamında yurt içinde ve dışında taraftardan da büyük destek bekliyor. Biz de çiceği burnunda başkanla Gaziantep futbol takımını, yeni yönetimi, hedeflerini ve kampanya üzerine konuştuk. "Gaziantep Tek Yürek"
projesiyle şehirde yaşayan herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğini ifade eden başkan Mehmet Büyükekşi'nin işte çarpıcı açıklamaları:
İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK
Gaziantep'e göreve geldiğimizde takımın ismi Gazişehir'di. Gazişehir sanki takım olarak futbol olarak var ama şehirden kopuk bir görüntü veriyordu. Gaziantep'te de marka değerini arttırabilmek için Gazişehir ismiyle bir yere gitmemiz çok zordu takımın ismini şehrin ismiyle aynı hale getirirsek takımın yapacağı katkılar ve başarılar Gaziantep şehrine de katkı sağlayacağını düşündük.
Derneğimiz var. Gaziantep'te Süper Lig'de basketbol takımı var. Gaziantep Basketbol takımı olarak. O basketbol takımını da bünyemize alıyoruz. Derneğin bünyesine böylelikle Süper Lig'de futbolda bir takım var, basketbolda da bir takımımız olacak. Aynı şekilde tekerlekli basketbol takımımızda devam ediyor. Bu da şehrin 2 tane önemli potansiyeli hem futbolda hem basketbolda bunları kulübümüzün bünyesine alıyoruz.
ALT YAPI ÇOK ÖNEMLİ
Bu ligde kalıcı olurken de özellikle altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapıyla ilgili bir tane olan çim sahamızın ikincisini yapmak üzere harekete geçtik. Işıklandırma yapma kararı aldık. Özellikle futbol okulundaki altyapıdaki çocukların bir çoğu öğrenci. Okuldan sonra gelince Gaziantep'te hava erken kararıyor.
Işıklandırma işini yapacağız. Yatılı kalan futbolcularımız var, genç takımda onlardaki kapasiteyi arttırıyoruz. 20 kişiyi 40 kişiye çıkarabilmek için bir çalışmamız var. Pilot takım almayı planlıyoruz altyapıdan çıkan oyuncularımızı bir pilot takımla 3. Lig'e çıkarıp burada tecrübe kazanmalarını sağlayıp daha sonra Süper Lig'deki takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz.
FUTBOL ŞEHRİ YAPACAĞIZ
Hedefimiz, oyuncuların gelmek için can attığı ve buradan tekrar yükselerek gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki takımlara transfer olmasını sağlayan bir kulüp olabilmek.
Bunun için de gerek altyapıda gerekse profesyonel takımda önemli çalışmalar yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz."
KAMPANYA ÜÇ AŞAMALI
"ÖZELLIKLE Gaziantep'deki her kesimi bir araya getirebilmek adına 'Gaziantep tek yürek kırmızı siyaha tam destek'
parolasıyla bir kampanya başlattık. Kampanya 3 aşamadan oluşuyor birinci aşaması şuanda özellikle SMS kampanyası. SMS'de 8827'ye mesaj yazıyoruz, 8827'ye yazdığımız mesajın arkasına destek kelimesini ekliyoruz gönderince mesajı Gaziantep Futbol Kulübüne 10 TL'lik bir bağışta bulunmuş oluyor.
Özellikle buna hem Gaziantep'de hem İstanbul'da olsun diğer şehirlerde yaşayan Gazianteplileri, dünyada yaşayan Gazianteplileri buraya 8827'ye mesaj atıp destek yazıp 10 TL bağışta bulunmalarını mutlaka istiyoruz. Gaziantepli hemşerilerimizin ikinci yol; gfk.store. com'da forma satmakla ilgili bir yardım kampanyamız var orda da 100 TL karşılığı Gaziantep Futbol Kulübü formasını satıyoruz.
SİTEDEN YARDIM YAPILABİLİR
ÜÇÜNCÜSÜ şuanda isteyen bizim Gaziantep Futbol Kulübü sitesine web sayfasına girip üç tane bankada açtığımız hesaplar var. Buradaki Türk Lirası, Dolar ve Euro hesaplarına gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yapabilirler."
HERKESİ DESTEĞE ÇAĞIRIYORUZ
"BIZLER Gaziantep adının sporda da en üst seviyelerde yer alması için çalışıyoruz. Bu takım Gaziantep şehrinin takımı ve bu konuda da tek yürek olacağımızdan en ufak şüphemiz bulunmuyor. Bu dakikadan itibaren dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var."
SANATÇILAR RENK KATACAK
"18 ARALIK'TA Gaziantep'te bir gala gecesi gerçekleştireceğiz. Bu gala gecesinde de hem Sayın Muazzez Ersoy hem de Sayın Mustafa Keser sanatçılarımızı davet ettik. 1000 kişilik bir gece planlıyoruz orda da forma satışı gerçekleştireceğiz 21'inde de İstanbul'da aynı geceyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu şekilde bir taraftan takımımıza karşı duyulan aidiyeti arttırmak."
TRİBÜN DOLU OLMALI
"11-12 bin seyirciyle oynuyoruz. Büyük maçlarda 17 bin seyirciye çıkıyoruz. Halbuki stadımız 33 bin 500 kişilik. Hedefimiz 20 bine çıkarmak. Bunun için ilkokulda, ortaokulda lisede ve üniversitede bir takım programlar yapmayı planlıyoruz. şehrimizin esnafıyla bir araya gelerek planlar yapmayı hedefliyoruz. Şehrin takımı sahiplenmesini artıracağız."
SUMUDİCA'YLA BİRLİKTE BU SEZON HEDEF NEDİR?
"Süper Lig'de kalıcı olup daha önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bu seneki hedefimiz ilk 10 içerisine girebilmek. Geçtiğimiz hafta hariç hep ilk 10 içinde olduk. Bu haftaki mağlubiyetle 2 basmak geriye gittik. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda telafi edip ilk 10'un içerisinde oluruz."
NEDEN İSİM DEĞİŞTİRDİK?
Arkadaşımız Tuncay Kurtuluş'a konuşan Büyükekşi, "Gaziantep'te marka değerini arttırabilmek için Gazişehir ismiyle bir yere gitmemiz çok zordu. Takımın ismini şehrin ismiyle değiştirdik" dedi.