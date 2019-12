Gaziantep tek yürek oldu

BUGÜN NELER OLDU

aziantep hem futboluyla hem de gastronomisiyle Güney'in önemli şehirlerinden bir tanesi. Süper Lig'de ilk sezonu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni yönetim başarının kalıcı olması için kolları sıvadı. GFK yönetimi takımları için geçtiğimiz günlerdekampanyası başlattı. Proje kapsamında yurt içinde ve dışında taraftardan da büyük destek bekliyor. Biz de çiceği burnunda başkanla Gaziantep futbol takımını, yeni yönetimi, hedeflerini ve kampanya üzerine konuştuk.projesiyle şehirde yaşayan herkesin bu kampanyaya destek olması gerektiğini ifade eden başkan Mehmet Büyükekşi'nin işte çarpıcı açıklamaları:Gaziantep'e göreve geldiğimizde takımın ismi Gazişehir'di. Gazişehir sanki takım olarak futbol olarak var ama şehirden kopuk bir görüntü veriyordu.Derneğimiz var. Gaziantep'te Süper Lig'de basketbol takımı var. Gaziantep Basketbol takımı olarak. O basketbol takımını da bünyemize alıyoruz. Derneğin bünyesine böylelikle Süper Lig'de futbolda bir takım var, basketbolda da bir takımımız olacak. Aynı şekilde tekerlekli basketbol takımımızda devam ediyor.Bu ligde kalıcı olurken de özellikle altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapıyla ilgili bir tane olan çim sahamızın ikincisini yapmak üzere harekete geçtik. Işıklandırma yapma kararı aldık.Işıklandırma işini yapacağız. Yatılı kalan futbolcularımız var, genç takımda onlardaki kapasiteyi arttırıyoruz. 20 kişiyi 40 kişiye çıkarabilmek için bir çalışmamız var. Pilot takım almayı planlıyoruz altyapıdan çıkan oyuncularımızı bir pilot takımla 3. Lig'e çıkarıp burada tecrübe kazanmalarını sağlayıp daha sonra Süper Lig'deki takımımıza kazandırmayı hedefliyoruz.Hedefimiz, oyuncuların gelmek için can attığı ve buradan tekrar yükselerek gerekBunun için de gerek altyapıda gerekse profesyonel takımda önemli çalışmalar yapmak için çabalarımızı sürdürüyoruz.""ÖZELLIKLE Gaziantep'deki her kesimi bir araya getirebilmek adınaparolasıyla bir kampanya başlattık.Özellikle buna hem Gaziantep'de hem İstanbul'da olsun diğer şehirlerde yaşayan Gazianteplileri, dünyada yaşayan Gazianteplileri buraya 8827'ye mesaj atıp destek yazıp 10 TL bağışta bulunmalarını mutlaka istiyoruz. Gaziantepli hemşerilerimizin ikinci yol; gfk.store. com'da forma satmakla ilgili bir yardım kampanyamız var orda da 100 TL karşılığı Gaziantep Futbol Kulübü formasını satıyoruz.ÜÇÜNCÜSÜ şuanda isteyen bizim Gaziantep Futbol Kulübü sitesine web sayfasına girip üç tane bankada açtığımız hesaplar var."BIZLER Gaziantep adının sporda da en üst seviyelerde yer alması için çalışıyoruz. Bu takım Gaziantep şehrinin takımı ve bu konuda da tek yürek olacağımızdan en ufak şüphemiz bulunmuyor. Bu dakikadan itibaren dünyanın her noktasında yaşayan Gazianteplilerin, kendisini Gaziantepli hissedenlerin desteğine yoğun bir şekilde ihtiyacımız var.""18 ARALIK'TA Gaziantep'te bir gala gecesi gerçekleştireceğiz. Bu gala gecesinde de hem Sayın Muazzez Ersoy hem de Sayın Mustafa Keser sanatçılarımızı davet ettik. 1000 kişilik bir gece planlıyoruz orda da forma satışı gerçekleştireceğiz 21'inde de İstanbul'da aynı geceyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu şekilde bir taraftan takımımıza karşı duyulan aidiyeti arttırmak.""11-12 bin seyirciyle oynuyoruz. Büyük maçlarda 17 bin seyirciye çıkıyoruz. Halbuki stadımız 33 bin 500 kişilik. Hedefimiz 20 bine çıkarmak. Bunun için ilkokulda, ortaokulda lisede ve üniversitede bir takım programlar yapmayı planlıyoruz. şehrimizin esnafıyla bir araya gelerek planlar yapmayı hedefliyoruz. Şehrin takımı sahiplenmesini artıracağız.""Süper Lig'de kalıcı olup daha önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bu seneki hedefimiz ilk 10 içerisine girebilmek. Geçtiğimiz hafta hariç hep ilk 10 içinde olduk. Bu haftaki mağlubiyetle 2 basmak geriye gittik. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda telafi edip ilk 10'un içerisinde oluruz."Arkadaşımız Tuncay Kurtuluş'a konuşan Büyükekşi, "Gaziantep'te marka değerini arttırabilmek için Gazişehir ismiyle bir yere gitmemiz çok zordu. Takımın ismini şehrin ismiyle değiştirdik" dedi.