Genç gönüllüler çocuklar için çizdi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için hastane koridorlarına çizgi film karakterleri çizdi. Güzel Sanatlar bölümü öğrencileri devlet hastanesi koridorlarına çocukların sevdiği çeşitli çizgi filim karakterleri çizdi. Gönüllü gençler hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara balon hediye ederek yüz boyama yaptı. Daha sonra çocuklara okumanın önemini, sporun önemini anlatarak onların gelecekte topluma nasıl faydalı bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, "Onların heyecanı çabası da bizlere güç veriyor" dedi.