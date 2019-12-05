Her şey bir gülücük için

BUGÜN NELER OLDU

Şey Bir Gülücük İçin Derneği üyeleri Adana'nın Karataş İlçesi Sirkenli Köyü İlkokulu'nda çocuklarla birlikte okul duvar süsleyip çeşitli hediyeler verdiler. Gönüllerince eğlenen çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Proje sorumlusu Sevilay Kaplan, yine köy çocuklarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte okul duvarımızı süsledik. Onlarla birlikte olmakta bize ayrı mutluluk veriyor" dedi. Çocukların bir gülüşlerinin ömre bedel olduğunu vurgulayan Her Şey Bir Gülücük İçin Dernek Başkanı Harun Kaplan, "Yaptığımız etkinliklerle büyük ilgi görüyoruz. Çocuklarımızı mutlu görmek inanılmaz bir duygu. Çocuklarımıza ayrıca mont, bot ayakkabı, çorap, atkı, bere, eldiven, diş macunu fırçası ve kırtasiye malzemelerinde bulunduk. Etkinlilerimiz bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.