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Kadın mozaikçiler tek çatı altında toplandı

Hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Elif Kocaoğlu Kültekin, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifi’ni kurdu

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Kadın mozaikçiler tek çatı altında toplandı
Hatay'da, mozaik öğretmeni, altı öğrencisi ve kendisine mozaiği öğreten hocası ile birlikte Türkiye'de ilk kadın mozaik kooperatifini kurdu. Hobi olarak başladığı mozaik sanatında kendini geliştiren Elif Kocaoğlu Kültekin, yetiştirdiği kursiyerleri ve kendisine mozaik sanatını öğreten öğretmeni ile birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifi'ni kurdu.

15 YIL ÖNCE BAŞLADI
Yaptıkları mozaikleri kooperatif aracılığı ile kazanca dönüştürmeyi hedefleyen Kültekin, mozaik sanatını dünyaya tanıtmak istediğini söyledi. Hobi olarak başladığı mozaik sanatını kazanç kapısına çeviren Kültekin, mozaik alanında kurdukları kooperatif ile ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık olarak bu mesleğe 15 yıl önce başladım. Müze gezisi sırasında mozaiğe ilgim oldu" dedi, Kültekin, "Soteria mozaiğinden esinlenerek mozaiğe başladım. Hobi olarak başlamıştım ilk önce ama mozaik aşkı o kadar içime işledi ki işlerimin önüne geçti. Bu mozaik kadın kooperatifi Türkiye'de bir ilktir. Farklı alanlarda farklı kooperatifler kurulmuştur, örnekleri vardır. Kadınları bir araya getirip istihdam sağlamak amacıyla mozaik alanında ilk kooperatifi biz kurduk" diye konuştu.

8 KADINLA BİRLİKTE KURULDU
Kültekin, mozaik el sanatını mümkün olduğunca sadece Türkiye genelinde değil, Türkiye dışında da tanıtmak ve yaymak hedefinde olduğunu ifade ederek, " Soteria Taş Sanatı Kadın Girişimi Kooperatifini 8 kadınla birlikte kurduk. Benim için mutlu edici tarafı, ben, hocam ve öğrencilerimle beraber kurdum. Bu işe gönül veren kadınlarla birlikte yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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Kadın mozaikçiler tek çatı altında toplandı
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