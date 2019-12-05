Kiraladığı araçları teslim etmedi yakalandı

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farklı şirketlerden kiraladığı 38 arazi taşıtını teslim etmediği iddiasıyla aranan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı saklandığı adreste yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Kahramanmaraş'taki üç şirketten kiraladığı 38 arazi aracını teslim etmediği öne sürülen firari Hasan Sait Y'nin Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir iş yerinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Hatay, Muğla, Antalya ve Konya'da dolandırıcılık, hizmet nedeniyle görevi ve güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlı, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "yarın akşam görüşürüz" dedi. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.