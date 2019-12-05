Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mahalle havuzları 2020’de açılacak

Mahalle havuzları 2020’de açılacak

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 5.12.2019
Mahalle havuzları 2020’de açılacak
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 13 yüzme havuzu 2020 Mayıs ayında hizmete açılacak. Gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla farklı ilçelerde yapımına başlanılan 13 yüzme havuzunun inşaatları hızla devam ediyor. 2 bin 300 metrekarelik inşaat alanına 12,5x25 metre uzunluğunda yapılan ve 131 kişi kapasiteli tribün, fitness salonu, soyunma odaları, bay- bayan mescit, tuvalet-banyo ve teknik odaların yer aldığı havuzlar hem gençlerin yüzme öğrenmesi hem de spor müsabakaları için planlandı. Nurdağı, İslahiye, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli ilçelerine birer, Şehitkâmil ilçesine 3, Şahinbey ilçesine ise 3 adet olmak üzere toplam 13 adet olarak yapımına başlanılan havuzların önümüzdeki Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahalle havuzları 2020’de açılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN