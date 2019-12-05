Mahalle havuzları 2020’de açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan 13 yüzme havuzu 2020 Mayıs ayında hizmete açılacak. Gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak amacıyla farklı ilçelerde yapımına başlanılan 13 yüzme havuzunun inşaatları hızla devam ediyor. 2 bin 300 metrekarelik inşaat alanına 12,5x25 metre uzunluğunda yapılan ve 131 kişi kapasiteli tribün, fitness salonu, soyunma odaları, bay- bayan mescit, tuvalet-banyo ve teknik odaların yer aldığı havuzlar hem gençlerin yüzme öğrenmesi hem de spor müsabakaları için planlandı. Nurdağı, İslahiye, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli ilçelerine birer, Şehitkâmil ilçesine 3, Şahinbey ilçesine ise 3 adet olmak üzere toplam 13 adet olarak yapımına başlanılan havuzların önümüzdeki Mayıs ayının sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.