Melih ABİ: Böyle kazalar ancak filmlerde olur sanıyorduk

BUGÜN NELER OLDU

Böylesi ancak film sahnelerinde olur.Çukurkamış Köyü'nde set üstünde tali bir yol.Yol kenarında seyrederken araç hiçbir işaret olmayan bu çukura düştü.Su aksın diye geniş bir kanal açılmış.İşi bitmiş ama orası kapatılmamış.Kapatmıyorsunuz bari bir işaret koyun.Allah sürücünün yüzüne bakmış.Tam filmlerdeki gibi bir kaza.Bari başka araçlar zarar görmesin.Ya kapatın ya da oraya bir işaret koyun sürücülerin dikkatini çeksin.Beyniniz nasıl çalışıyor bir anlasam!haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler yapılıyor.Engelli kardeşlerimize farkındalık yaratmak güzel.Ama etkinlik düzenlemenin yanı sıra kendilerine engel olmamaya da dikkat edelim olmaz mı?Çukurova Devlet Hastanesi'nde engelli park yerine lüks aracını park eden sürücüye sesleniyorum.Senin aklın mı yok?Yoksa engelli falan takmaz mısın?O levhayı oraya süs için mi koydular?Aracını bir güzel park etmişsin.Bu bayan sürücü kendini uyaranlara da el kol hareketi yapmış.Kimsin?Demek ki bu iş okumakla olmuyor!Vicdan lazım, vicdan!Böyle beyin özürlüleri insan hakkına müdahale etmeme kurslarından geçirmeli.