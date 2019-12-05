Niğde kışa hazır

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu'nun en soğuk ve kar yağışlı illerinden biri olan Niğde ilk karın yağması ile kış hazırlıklarını da tamamladı. Niğde Valisi Şimşek, Niğde İl genelinde 131 köy yolunda yapılacak olan karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Vali Yılmaz Şimşek Niğde'nin her yönü ile kış aylarına hazırlıklı olduğunu belirterek tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Şimşek yaptığı yazılı açıklamasında Niğde'nin kış mevsimini ülke ortalamasından daha sert geçirdiğini ve bu nedenle köy yollarının kar nedeniyle kapanma tehlikesine karşı çalışmalar tamamlandığı söyledi.