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kışa hazır

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 5.12.2019
Niğde kışa hazır
İÇ Anadolu'nun en soğuk ve kar yağışlı illerinden biri olan Niğde ilk karın yağması ile kış hazırlıklarını da tamamladı. Niğde Valisi Şimşek, Niğde İl genelinde 131 köy yolunda yapılacak olan karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Vali Yılmaz Şimşek Niğde'nin her yönü ile kış aylarına hazırlıklı olduğunu belirterek tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Şimşek yaptığı yazılı açıklamasında Niğde'nin kış mevsimini ülke ortalamasından daha sert geçirdiğini ve bu nedenle köy yollarının kar nedeniyle kapanma tehlikesine karşı çalışmalar tamamlandığı söyledi.
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Niğde kışa hazır
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