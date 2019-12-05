Oğullarının kredi borcu yaşlı çifti evsiz bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Emine-Binyamın çifti, oğulları kredini borcunu ödemeyince icra yoluyla polis tarafından evden çıkarıldı. Bir süre önce Nuh Güngör annesi Emine Güngör'e (70) bazı evraklar imzalattı. Ardından da oğluyla bankaya giden Emine Güngör kredi çektiğini sonradan anladı. Aradan bir süre geçtikten sonra Nuh Güngör annesi adına çektiği kredi borcunu ödeyemedi. Krediyi veren banka Emine Güngör'e ödeme ihtarları gönderdi. Buna rağmen borcunu ödeyemeyen Nuh Güngör'ün annesi Emine Güngör hakkında banka icra işlemi başlattı. Sabah uyandıklarında kapılarında polis ve icra memurlarını gören 75 yaşındaki Binyamin Güngör ve 70 yaşındaki Emine Güngör çaresizce evlerinden çıktı. İcra memurlarının el koyduğu ev, mühürlendi. Anne Emine Güngör, "Oğlum bir takım evraklar imzalattı. Bir memur geldi evini ipotek yapacağım dedi. Çocuğum parayı hiç ödememiş. Şu an evimizi mühürlediler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim gidecek başka yerimiz ve paramız yok. Ortada kaldık. Oğlumun de nerede olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.