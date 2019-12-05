Yaş meyve sebze ihracatında AKİB yine lider!

BUGÜN NELER OLDU

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, kasım ayında yaş meyve sebze ihracatının yüzde 11'lik artışla 332 milyon dolara ulaştığını, aynı dönemde en çok ihraç edilen ürünün yüzde 24 artış ve 105 milyon dolar değer ile mandarin olduğunu belirtti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin sektörde Türkiye'nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Başkan Sin, "Kasım ayı itibarıyla ülkemiz genelinden yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47'sini ve narenciye ihracatının yüzde 79'unu Birliğimiz gerçekleştirdi. Toplamda ülkemize 893 milyon dolarlık net döviz katkısı sağladık" dedi. Yaş meyve sebze sektöründe kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye genelinde yılın 11 ayında toplam 1,91 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını açıkladı. Başkan Nejdat Sin, aynı dönemde en çok ihracatın yüzde 41'lik pay ve 792 milyon dolarlık değerle yaş meyve grubunda gerçekleştiğini, yaş sebze grubunda ise yüzde 29'luk payla 544 milyon dolarlık dış satıma ulaşıldığını açıkladı. Başkan Nejdat Sin, kasım ayındaki narenciye ihracatının ise yüzde 29'luk pay ile 560 milyon dolara eriştiğini duyurdu. Başkan Nejdat Sin, kasım ayında ihracat şampiyonu ürünün yüzde 25 artış ve 105 milyon dolarlık değerle mandarin olduğunu, bu meyveyi limon domates, portakal ve üzüm ürünlerinin takip ettiğini bildirdi. Türkiye ekonomisinde önemli konumdaki narenciye grubu ihracatını değerlendiren Başkan Sin, "Narenciye ihracatımız, 179 milyon dolar değer ile genel yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 54'ünü oluşturdu. Mardarin, yüzde 59'luk pay ve 105 milyon dolarlık değerle birinci sırada yer aldı. Mandarini sırasıyla limon, portakal ve greyfurt ürünleri takip etti" diye konuştu. Kasım ayında en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeleri değerlendiren Başkan Sin, "Rusya Federasyonu lider pazarımız konumunda. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 25 artış ile 125 milyon dolara ulaştı. Rusya'yı Ukrayna, Irak, İtalya ve Romanya takip etti" dedi.