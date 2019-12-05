Yediemindeki araçlar çürümeye terk edildi

BUGÜN NELER OLDU

trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı. Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Şahinali Mahallesi'nde yediemin otoparkı işleten Hasan Sözer, yaklaşık 400 araç ve bine yakın motosikletin otoparkta bulunduğunu söyledi. Sözer, "Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız çünkü artık buraya gelen araçlara yer bulamıyoruz. Buraya gelen araçlar çıkmıyor, her gün yaklaşık 10 araç geliyor ama ancak 1 araç çıkıyor. Burada bekleyen araçların da değeri düşüyor" dedi. İcra ile satışa sunulan araçların da çok geç satıldığını belirten Sözer, "Bugün 100 bin TL değerinde olan araç, 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor hem devletimiz zarar ediyor. Gelen araçlar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Bu aralar plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor" diye konuştu.