Yılın altın adamları ödülleri sahiplerini buldu

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Olay Medya Grubu'nun 27'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "27 Yılın Altın Adamları" ödül töreninde, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ödüle layık görüldü. Medya Grup Başkanı Erol Maraş ve Başkan Vekili Raci Dölek, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Gaziantep'e sanayi, kültür, tarih, ihracat, üretim, spor ve eğitim alanında katkı sağlayanlara ödül takdim edilmesini amaçladıklarını söyledi. Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de katıldı.