‘90’lar Partisi’ ile tarihe yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde Türkiye Alzheimer Dernegi Tarsus Grubu'nun Çag Üniversitesi psikoloji bölümü ögrencilerinin katkılarıyla düzenledigi "90'lar Partisi" Ülker Aydın Yaslı Dayanısma ve Erinç Evi'nde gerçeklesti. '90'lar Partisi'ne Türkiye Alzheimer Dernegi Tarsus Grubu, Özel Çag Üniversitesi psikoloji bölümü ögrencileri, alzheimer hastası ve hasta yakınları katıldı.Nostaljik ve duygusal anların yasandıgı partide Türkiye Alzheimer Dernegi Tarsus Grubu'ndan Nazan Sengül, alzheimer dernegi bünyesinde yapılan çalısmaları anlatarak hastaları için hasta yakınlarının harici bellek konumunda oldugunu hatırlattı. Sengül, alzheimer hastaları geçmisi unuttukça yakınlarının geçmisi bazı anılarla, esyalarla, fotograflarla ve öykülerle hatırlatması gerektigini söyledi.Katılımcıların 90'lı yıllara ait anılarını anlatma fırsatı buldugu "90'lar Partisi'nde o döneme ait esyaların bulundugu sergi büyük ilgi gördü. Unutulmaya yüz tutmus eski çocuk oyunlarının çocuk egitimine ve insan saglıgına faydaları anlatılarak tüm katılımcılarla eski çocuk oyunlarından topaç oynandı. Çag Üniversitesi ögrencileri de hazırladıkları ikramları davetlilere sundu.