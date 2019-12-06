Abbas- Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi öğrencileri İtalya’da

BUGÜN NELER OLDU

Abbas-Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ Okul Ortaklıkları Projesi kapsamında İtalya'ya giderek ilk hareketliliği gerçekleştirdi ve çeşitli etkinliklere katıldı. Almanya, İtalya, Romanya, Estonya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden birer okulun da ortak olduğu proje, ülkelerin kültür alışverişine dayalı ''Multiculturality- Diversity, Integration, Equal Opportunities for Everyone'' isimli proje kapsamında, belli aralıklarla ortak ülkelerde çeşitli faaliyetler yapacak. Koordinatör İngilizce Öğretmeni Hatice Çağlar; etkinliğe 2 öğretmen ve 4 öğrenci ile katıldıklarını kaydetti. Çağlar, projenin amacının farklı ülke öğrencilerinin kültür alışverişinde bulunmaları, gençlerin gözünden Avrupa'daki kültürlerin çeşitliliğini tanımak, birbirini tanımak, anlamak, birleştirmek, farklılıkları ve ortak yönlerini birbirleriyle paylaşmak ve öğrencilerin okullarını ve ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.