Abdi Sütcü ölümünün 27’nci yılında anıldı

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'DEN Adana'ya uzanan bir başarı öyküsünün mimarı olan merhum Abdi Sütcü, ölümünün 27'nci yılında, oğulları tarafından adına yaptırılan Ç.Ü. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kardeşleri Ramazan, Mehmet ve Salih Sütcü ve aileleri ile AOSB yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı. Tören Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden olan, 4 kıtada 40 ülkeye ihracat yapan, ihracatın devler liginde, Türkiye'nin en parlak 100 şirketi arasında ve İSO'nun Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 383'inci sırada yer alan Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş'nin temellerini atan Abdi Sütcü'nün hayat hikayesini anlatan sunum ile başladı. 1960'lı yıllarda Kayseri'den Adana'ya uzanan bir başarı öyküsünün temellerini atan ve 1992 yılında 51 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Abdi Sütcü ve eşi Fatma Sütcü'nün hayatından kesitlerin anlatıldığı sunum, duygu dolu anlar yaşattı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, törendeki konuşmasında, bir Müslüman için en büyük gurur vesilesinin ölümünden sonra da adının yad edileceği eserler bırakmak olduğunu söyledi. Bekir Sütcü de konuşmasında, ailenin en büyük evladı olarak ticareti babası Abdi Sütcü'nün yanında öğrendiğini anlattı. Sütcü, "Rahmetli babam ne yaparsanız devlete yapın, hayır yapın derdi" dedi.