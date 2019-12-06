‘Antrenörler Okullarda’ projesi spor aşılıyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEP Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilenile çocuklar, ana okulundan itibaren sporla tanışıyor.Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirerek yeteneklerini keşfetmek istediklerini söyledi. Projeyle çocukların bedensel, ruhsal, psikolojik gelişimlelerine katkı vermek istediklerini dile getiren, antrenör ve malzeme destekleriyle ana okulundan itibaren spor kültürünü aşılayacaklarını kaydetti.