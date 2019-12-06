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‘Antrenörler Okullarda’ projesi spor aşılıyor

Giriş Tarihi: 6.12.2019
‘Antrenörler Okullarda’ projesi spor aşılıyor
GAZİANTEP Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Antrenörler Okullarda Projesi" ile çocuklar, ana okulundan itibaren sporla tanışıyor. Yaklaşık 3 haftadır 47 okulda 54 antrenörle uygulanan projeyle, temel hareket eğitimleri verilen çocuklara spor kültürü aşılanıyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirerek yeteneklerini keşfetmek istediklerini söyledi. Projeyle çocukların bedensel, ruhsal, psikolojik gelişimlelerine katkı vermek istediklerini dile getiren Özbay, antrenör ve malzeme destekleriyle ana okulundan itibaren spor kültürünü aşılayacaklarını kaydetti.
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‘Antrenörler Okullarda’ projesi spor aşılıyor
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