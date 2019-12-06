Bilecik’te kayboldu Adana’da bulundu

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Bilecik'te 28 Kasım günü kaybolan lise öğrencisi 15 yaşındaki G.T. sosyal medyada tanıştığı ve kendisini evlilik vaadiyle kandıran tarım işçisi 31 yaşındaki Gökhan Kelekcioğlu'nun sakladığı barakada özel ekip tarafından bulundu. Gökhan Kelekcioğlu polis tarafından gözaltına alınırken, küçük kız annesi Muazzez Tüfekçi'ye teslim edildi.Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde babaanne ve dedesiyle yaşayan G.T., iddiaya göre bir süre önce, sosyal medya uygulaması üzerinden Adana'da tarım işçiliği yapan Gökhan Kelekcioğlu ile tanıştı. Okuma yazma bilmediği öğrenilen ve ses kaydı ile görüşmelerini sürdüren Gökhan Kelekcioğlu, G.T.'yi Adana'ya çağırdı. G.T., 28 Kasım günü "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. G.T.'den haber alamayan aile polise kayıp başvurusu yaptı. Bir televizyon programına da çıkan Ahmet ve Muazzez T., kızları G.T.'nin bulunması için çağrıda bulundu. Kızının en son internet üzerinden Adana'da yaşayan bir erkekle konuştuğunu gördüğünü söyleyen anne Muazzez T., kızının söz konusu kişinin yanında olabileceğini ifade etti.Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın internet üzerinden konuştuğu Gökhan Kelekcioğlu'nu Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ancak ekipler kız çocuğunu bulamadı. G.T.'yi bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kuruldu. Kısa sürede G.T.'nin, Gökhan Kelekcioğlu'na ait barakada olduğunu saptayan ekipler, liseli kızı buldu. Kelekcioğlu polis tarafından gözaltına alındı.Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan G.T.'nin zanlı Gökhan Kelekcioğlu ile uzun zamandır internet üzerinden konuştuklarını, annesinin bu durumdan haberi olduğunu ve Adana'ya kendi isteğiyle geldiğini söylediği öne sürüldü. Gökhan Kelekcioğlu adliyeye sevk edilirken, sevgi evlerine yerleştirilen küçük kız Adana'ya gelen annesine teslim edildi.