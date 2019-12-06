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Bisikleti için kullandılar

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 6.12.2019
Bisikleti uyuşturucu için kullandılar
KAHRAMANMARAŞ'TA polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin uyuşturucuyu üç tekerlekli çocuk bisikletinde sakladığı ortaya çıktı. Uyuşturucu satıcılarını takibe alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 kişiye uyuşturucu satan Resul P., Samet D., Cemil G. ve Cengiz D.'ye operasyon düzenledi. Cengiz D., Mevlana Mahallesi'ndeki parkta, Samet D. Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki otomobilde, Cemil G. de Yusuflar Mahallesi'ne otomobil içerisinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Diğer uyuşturucu satıcısı Resul P. ise Duraklı Mahallesi'nde ara sokakta üç tekerlekli çocuk bisikletiyle yakalandı. İncelenen bisiklette, altına gizlenmiş eroin ele geçirildi. Operasyonda, 4 uyuşturucusu satıcı gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi.
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Bisikleti uyuşturucu için kullandılar
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