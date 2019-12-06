Bisikleti uyuşturucu için kullandılar

KAHRAMANMARAŞ'TA
polis tarafından uyuşturucu
satıcılarına yönelik operasyonda
4 kişi yakalandı.
Tutuklanan şüphelilerden
birinin uyuşturucuyu
üç tekerlekli çocuk bisikletinde
sakladığı ortaya çıktı.
Uyuşturucu satıcılarını takibe
alan Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, 30 kişiye uyuşturucu
satan Resul P., Samet
D., Cemil G. ve Cengiz
D.'ye operasyon düzenledi.
Cengiz D., Mevlana
Mahallesi'ndeki parkta,
Samet D. Şeyh Şamil
Mahallesi'ndeki otomobilde,
Cemil G. de Yusuflar
Mahallesi'ne otomobil içerisinde
uyuşturucu satarken
suçüstü yakalandı. Diğer
uyuşturucu satıcısı Resul P.
ise Duraklı Mahallesi'nde
ara sokakta üç tekerlekli
çocuk bisikletiyle yakalandı.
İncelenen bisiklette,
altına gizlenmiş eroin ele
geçirildi. Operasyonda, 4
uyuşturucusu satıcı gözaltına
alınırken, çeşitli miktarda
uyuşturucu madde ile
uyuşturucu satışından elde
edilen para ele geçirildi.