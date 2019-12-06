Bisikleti uyuşturucu için kullandılar

BUGÜN NELER OLDU

polis tarafından uyuşturucusatıcılarına yönelik operasyonda4 kişi yakalandı.Tutuklanan şüphelilerdenbirinin uyuşturucuyuüç tekerlekli çocuk bisikletindesakladığı ortaya çıktı.Uyuşturucu satıcılarını takibealan Narkotik SuçlarlaMücadele Şube Müdürlüğüekipleri, 30 kişiye uyuşturucusatan Resul P., SametD., Cemil G. ve CengizD.'ye operasyon düzenledi.Cengiz D., MevlanaMahallesi'ndeki parkta,Samet D. Şeyh ŞamilMahallesi'ndeki otomobilde,Cemil G. de YusuflarMahallesi'ne otomobil içerisindeuyuşturucu satarkensuçüstü yakalandı. Diğeruyuşturucu satıcısı Resul P.ise Duraklı Mahallesi'ndeara sokakta üç tekerlekliçocuk bisikletiyle yakalandı.İncelenen bisiklette,altına gizlenmiş eroin elegeçirildi. Operasyonda, 4uyuşturucusu satıcı gözaltınaalınırken, çeşitli miktardauyuşturucu madde ileuyuşturucu satışından eldeedilen para ele geçirildi.