Cinsel istismara 4 yıl hapis cezası

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apartman görevlisinin kızı lise öğrencisi A.Y.'ye (18), 13 yaşından beri zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yönetici C.S. (62), yargılandığı davada 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden genç kızın ailesinin avukatı Fatoş Hacıvelioğlu, "Bir kız çocuğunu zincirleme bir şekilde istismar eden sanığa ödül gibi bir ceza verildi" dedi. Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 2014 yılında babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı lüks binada ailesiyle yaşayan, o dönem 13 yaşında olan A.Y., babası M.A.Y.'ye (45) tatil yapmak istediğini söyledi. Maddi durumları iyi olmadığı için kızına tatile çıkamayacaklarını anlatan M.A.Y., bir süre sonra apartman yöneticisi C.S. ile sohbeti sırasında durumu anlattı. Yönetici, tatile gideceğini A.Y.'yi de götürebileceğini söyledi, M.A.Y. de bunu kabul etti. C.B., yazlık evlerinin asansöründe küçük kıza istismarda bulundu. Bu tarihten sonra da zaman zaman cinsel istismarlarını sürdürdü. A.Y. de kimseye anlatamadığı tacizleri günlüğüne yazdı. Olayı öğrenen anne ve baba, C.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tutuksuz yargılanan C.S., 20 Kasım'da Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 'sarkıntılık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.