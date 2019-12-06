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‘vurgun’ yedi

Güney temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında büyük umutlarla çıktığı GMG Kırklarelispor karşısında her iki yarıda da yediği gollerle bozguna uğradı. 86’ta penaltıdan gelen gol ikinci maç için sadece teselli oldu

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Gaziantep ‘vurgun’ yedi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Gaziantep FK deplasmanda oynadığı maçta TFF 2. Lig takımlarından GMG Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 45. dakikada ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışta Burak Sürmüneli ile meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Beraberlik için bastıran Gaziantep FK, kalesinde ikinci golü gördü. 80. dakikada ev sahibi ekip, Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 85. dakikada Gaziantep'te, Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken, 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. Maç bu skorla sona erdi.
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Gaziantep ‘vurgun’ yedi
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