Gaziantep ‘vurgun’ yedi

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iraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında Süper Lig
ekibi Gaziantep FK
deplasmanda oynadığı maçta TFF 2. Lig takımlarından GMG Kırklarelispor
'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 45. dakikada ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışta Burak Sürmüneli ile meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Beraberlik için bastıran Gaziantep FK, kalesinde ikinci golü gördü. 80. dakikada ev sahibi ekip, Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
85. dakikada Gaziantep'te, Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü
ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterirken, 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. Maç bu skorla sona erdi.