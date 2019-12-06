Gaziantep’te engellilerden renkli kutlama etkinligi

BUGÜN NELER OLDU

Büyüksehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Televizyon programcısı Balçiçek Ilter'in sunumuyla Engelsiz Yasam Merkezi'nde düzenlenen programda, Engelsiz Mehteran Takımı sahne aldı ardından engellilerin halk oyunları performansı ile farklı baslıklarda hazırladıkları gösteriler sergilendi. Vali Davut Gül, programda, Gaziantep'te engelli kontenjanında 3 bin 650 kisinin çalıstıgını belirterek, "Engelli kardeslerimizi iyi egitirsek, kamu olarak bunların egitimine imkan saglarsak, istihdam anlamında çok önemli sıkıntıları yok" dedi. Büyüksehir Belediye Baskanı Fatma Sahin ise Engelsiz Yasam Merkezi'nin kent için önemini vurguladı. Programda, engellilerin farklı baslıklarda hazırladıkları gösteriler sergilendi. Baskan Sahin ve Vali Gül spor salonunda engelli bireylerle çesitli oyunlar oynadı. Öte yandan, Türkiye Is Kurumunun (ISKUR) hibe programı çerçevesinde Gaziantep Büyüksehir Belediyesi imzaladıgı protokol dogrultusunda Engelsiz Yasam Merkezi içinde Ortez-Protez Uygulama Atölyesi kurulacak.