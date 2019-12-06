Gül, yasemin ve meyve ağaçları tercihte zirvede

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Dogu Üniversitesi Peyzaj Mimarlıgı Bölümü Baskanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller ve Ögretim Görevlisi Sinem Yıldırım'ın ortaklasa yürüttügü kültürel peyzajlarda bitki biyoçesitliligi arastırma projesi "Kıbrıs'ta Bitki Biyoçesitliligi ve Kültürel Peyzajların Önemi" baslıgı ile International Journal of Advanced and Applied Sciences dergisinin Agustos 2019 sayısında yayınlandı. 2015-2016 yılları arasında yürütülen bilimsel proje kapsamında, toplam 81 farklı türe ait süs bitkisi, 35 farklı türde de yenilebilen bitki yetistiriciligi yapıldıgı tespit edildi. Güzelyurt Bölgesi'nde 60 köy evinde ve kırsal konut bahçelerinde yetistirilen bitki türlerinin teshis edilmesi için yapılan arastırma ziyaretlerinde, Kıbrıs kültüründe kırsal ev bahçelerinin neredeyse tamamında gül ve yasemin bitkileri ile meyve agaçlarının yer aldıgı tespit edildi. Peyzaj Mimarlıgı Bölüm Baskanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, kırsal ev bahçelerinde süs bitkilerinin yanı sıra "yenilebilen bitki" yetistiriciliginin yaygın bir sekilde yapıldıgının tespit edildigini kaydetti.