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sanatçılardan modern sanat için karma sergi

Giriş Tarihi: 6.12.2019
Kazakistanlı sanatçılardan modern sanat için karma sergi
KAZAKISTANLI sanatçılar Arshyn Kabylbek , Rakhat Saparalieva ve Zeynelkhan Mikhamedjan'ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 22 eserden olusan karma sergi ile Kazakistanlı sanatçı Almas Nurgozhayev'e ait 15 eserden olusan kisisel resim sergisi Içisleri Bakanı Aysegül Baybars tarafından bugün saat 09.00'da açılacak. Kazakistanlı sanatçılara ait toplam 37 eserden olusan bir kisisel sergi ile bir karma resim sergisi Yakın Dogu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) sergi salonunda yer alacak.
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Kazakistanlı sanatçılardan modern sanat için karma sergi
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