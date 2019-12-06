Kazanmak için savaşacağız

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FF 1. Lig'de haftalardır galibiyet hasreti çeken Adanaspor 14. hafta Pazar günü saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı
'nda Altınordu
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Alanya Milli Egemenlik Stadı
'nda, teknik direktör Engin İpekoğlu
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.
ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK
Kupa maçı sonrası çalışmaların Alanya'da sürdüğüne dile getiren İpekoğlu, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Ligin ilk yarısında istediğimiz noktada değiliz maalesef. Bu yüzden akıllı futbol oynayıp galip gelmek zorundayız. Bu durumu oyuncularıma anlattım"
dedi.
3 LAZIMSA 3 5 LAZIMSA 5!
LIGIN ilk yarısının bitimine 4 maç kala transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirten İpekoğlu, "Başkanımızla devamlı görüşüyoruz. Devre arasına kadar mevcut kadroyla gideceğiz. İhtiyaç halinde hangi bölgeye transfer gerekiyorsa yapacağız. 3 lazımsa 3, 5 lazımsa 5 futbolcu alacağız. Ara kısa olduğu için çalışmalara şimdiden başladık. Gereken adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.