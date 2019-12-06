Kazanmak için savaşacağız

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de haftalardır galibiyet hasreti çeken'ndaile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.'nda, teknik direktöryönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi.Kupa maçı sonrası çalışmaların Alanya'da sürdüğüne dile getiren İpekoğlu,dedi.LIGIN ilk yarısının bitimine 4 maç kala transfer çalışmalarına hız verdiklerini belirten İpekoğlu, "Başkanımızla devamlı görüşüyoruz. Devre arasına kadar mevcut kadroyla gideceğiz. İhtiyaç halinde hangi bölgeye transfer gerekiyorsa yapacağız. 3 lazımsa 3, 5 lazımsa 5 futbolcu alacağız. Ara kısa olduğu için çalışmalara şimdiden başladık. Gereken adımlarımızı atıyoruz" diye konuştu.