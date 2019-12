Levent Ugurses’e prestijli ödül

BUGÜN NELER OLDU

Marketler Yönetim ve Icra Kurulu üyesi Levent Ugurses, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan European Business Awards'da önemli bir ödül aldı. Polonya'nın baskenti Varsova'da yapılan törende ödülünü alan Levent Ugurses kendisini bu ödüle layık görenlere tesekkür etti. Levent Ugurses, "Isletmecilikte belki de ilk kez tarafımızdan uygulanan tamamen bizlere ait çalısanımıza hukuki güvenlik saglayan disiplin yönetmeligimizle yasama-yürütmeyargı bagımsızlıgını hedef alan is modelimizi anlatan sunum sonrası Avrupa Is Ödüllerine önce yazılı basvurumuzu yaptık. Kabul görünce jüri ile 3 saat süren soru cevapla katıldıgımız Varsova'da düzenlenen Avrupa Is Ödülleri töreninde bizde ödüle hak kazandık ve mutluyuz" dedi. Avrupa Is Ödülleri'nin baslıca amacı, Avrupa'da daha güçlü ve daha basarılı bir is dünyasının gelisimini desteklemek. Ödülün hedefleri "En iyi islerimize ve yaptıklarına dikkat çekmek ve onları tanımak. Her boyuttaki ve sektördeki sirketlerin kendilerini Avrupa ile en iyi sekilde karsılastırabileceklerini saglamak. Avrupa'daki is dünyasının gelecekteki sekli ve özü hakkındaki tartısmayı tesvik etmek" dedi.