Piyanist Anjelika Akbar’dan arkeoloji müzesinde konser

BUGÜN NELER OLDU

Anjelika Akbar, dünyaca ünlü Rus ressam Ivan Ayvazovski'nin Istanbul'u anlatan tablolarını müzik diline çevirdigi "Ayvazovski Rapsodisi"sini Mersin'de seslendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlıgı, Türk Hava Yolları ve Akkuyu Nükleer AS'nin destekleriyle Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Türkiye Tabloları ile Ayvazovski Rapsodisi" etkinligi düzenlendi. Etkinlikte sahne alan Akbar'ın piyanosuyla seslendirdigi eserlere, Rus sanatçılar da enstrümanlarıyla eslik etti. Konser sırasında Ayvazovski'nin, Istanbul'un insanlarını ve essiz manzaralarını yansıttıgı tabloları da duvara yansıtıldı. Vatandaslar, konser dinletisinin ardından müzedeki eserleri inceleme fırsatı da buldu.