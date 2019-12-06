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Sokak hayvanları için kış alarmı

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 6.12.2019
Sokak hayvanları için kış alarmı
ANAMURLU hayvan sevenler kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarına dönük bazı önlemler alıyor. Anamur'un çeşitli cadde ve sokaklarına yağışlı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenebilmeleri için kaplar bırakarak içine yiyecek koyan hayvan sevenler yemek kaplarını çalanlar ve alanlar ile ilgili duyurular yapmak zorunda kalıyorlar. Kedi evlerini kış mevsimine göre yeniden elden geçiren hayvan sevenler her gün koydukları kapları denetliyorlar ve boş kaplara yeni yiyecekler bırakıyorlar.
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Sokak hayvanları için kış alarmı
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