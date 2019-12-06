Topçuoğlu: Türk kadını siyasette daha aktif olmalı

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Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu, 5 Aralık Türkiye'de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 85. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Türkiye'de pek çok Avrupa ülkesinden önce 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığını hatırlatan TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu, ancak gelinen noktada kadınların istenilen yerde olmadığını ifade etti. Burcu Topçuoğlu, "Ülkemizde, kadınlar siyasi karar organlarında yok denecek kadar az oranda temsil edildiği gibi, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi yapı ve anlayışın, siyasetin kapılarını kadınlara kapattığı da bir başka çarpıcı gerçektir. Anayasada ve seçim yasalarında kadın ve erkeğin fiili eşitliğini sağlayacak mekanizmalar ne yazık ki yok. Siyasi partilerin seçim listelerinde, kadın adaylar etkin bir biçimde yer alamıyor" dedi.