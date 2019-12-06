Türkmenistan’a ihracatımız arttı

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari ilişkilerin dünü, bugünü ve gelecekteki beklentiler ile Türkmenistan'daki iş ve yatırım fırsatları hakkında bilgi verdi. Melda Yücel'in sunduğu NTV Dış Ekonomik İlişkiler Programının canlı yayın konuğu olan Adanalı iş adamı Halil Avcı, küresel açıdan son derece önemli olan konular hakkındaki soruları yanıtladı. Avcı, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticari, ekonomik ve sosyal işbirliği konusundaki soru üzerine Türkiye'nin Türkmenistan'ın 1991'de bağımsızlığını ilk tanıyan ülke ve iki devlet tek millet olduğuna dikkati çekerek, "Ata yurdumuz Türkmenistan ile kuruluşundan bugüne kadar her iki ülke cumhurbaşkanları, büyükelçileri ve en alt düzeydeki kadrolara kadar güzel ilişkiler içinde olmuştur" ifadelerine yer verdi. Halil Avcı, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda azaldığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye olarak gelişmekte olan pazarlarda en büyük lokomotifimiz müteahhitlik sektörü. Biz ne kadar yurt dışında bu bölgelerde gerek Avrasya bölgesi gerekse Afrika'da, Ortadoğu'da inşaat işi alırsak orada ihracatımız artıyor. Çünkü müteahhitlerimiz gittikleri ülkelerde doğal olarak kendi malzemelerini Türkiye'den temin etmek istiyor. Çünkü, bizim ülkemizin ürünleri gerçekten çok kaliteli" dedi.