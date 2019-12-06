Uygulamalı Bitki Doku Kültürleri kursu tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Biyoteknoloji Arastırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Uygulamalı Bitki Doku Kültürleri ve Kriyoprezervasyon Kursu" ile 30. etkinligini gerçeklestirildi. Alanında uzman bilim insanları tarafından çesitli konularda uygulamalı egitim kursları vererek arastırıcıların laboratuvarlarla bulusmasını saglayan Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Arastırma ve Uygulama Merkezi, bugüne kadar 29 etkinlik düzenleyerek bu etkinliklere bir yenisini daha eklemis oldu. ÇÜ Biyoteknoloji Arastırma ve Uygulama Merkezi yogun talebin oldugu, kursiyerlerin memnun bir sekilde ayrıldıgı bir kursu daha geride bıraktı. Düzenlenen egitimine özel ve kamu sektörü ile ögrencilerin ilgisi büyük oldu. Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rüstü Hatipoglu, Prof. Dr. Yesim Yalçın Mendi, Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar, Doç. Dr. Ilknur Solmaz ve Dr. Tolga Izgü Ile Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Özhan Simsek'in destegi ile egitim gerçeklestirildi. Kurs, Türkiye'nin farklı illerinden bu konuda çalısan arastırmacı ve ögrencilerin katılımıyla gerçeklesti. Kursa 12 farklı üniversite, 3 Arastırma Enstitüsü ve 5 özel sektörden 40 kursiyer katıldı. Iki gün boyunca süren kurs, 7 oturum ve 3 laboratuvar uygulaması ile tamamlandı. Prof. Kaçar, 12-13 Aralık tarihleri arasında Teorik ve Uygulamalı 2 günlük egitimi içerecek olan "Uygulamalı Temel Mikrobiyoloji Egitimi Kursu" olacagını belirtti.