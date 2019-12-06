Van Gogh’un ‘Yıldızlı Gece’sine mozaikli yorum

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, ressam Meliksah Yıldırım ile Arzu Koraltan, Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' adlı eserini 450 bin parça mozaik kullanarak tabloya dönüstürdü. Mezitli Belediyesi için Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu gönüllü olarak mozaik sanatına yansıtmaya karar veren ressam Meliksah Yıldırım ile Arzu Koraltan eseri bitirdi. 6 parça halindeki tablo 8 milimetrelik cam mozaikten olusuyor. 20 metrekarelik alanı kapsayan tablo Mezitli Belediyesi tarafından açılan Sanat Sokagı'nda yerini aldı. 20 renkten olusan tabloya büyük ilgi gösteren sanatseverler, sanatçılarla tablo önünde fotograf çektirdi.