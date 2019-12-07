Akgül’e 10 bin lira ceza verildi

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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK'dan Başkan Akgül'e 10 bin TL para cezası çıktı. İşte PFDK'nın aldığı karar: 30.11.2019 tarihinde oynanan Adanaspor -Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Maraton Üst E, F, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 30 binTL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada başkan Bayram Akgül'ün, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı10 bin TL ile cezalandırılmasına karar verildi.