Ambulanslar bir yılda 153 bin vatandaşa hizmet verdi

BUGÜN NELER OLDU

112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25. yılı bir dizi etkinliklerle kutlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ve sağlık çalışanları katıldı. İnsan hayatında acil sağlık hizmetlerinin çok büyük önem taşıdığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, "Tüm ülkelerde insanlar acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor. Savaşlarda ve barışlarda acil sağlık hizmetleri olmazsa olmazımızdır" dedi. İnsan hayatındaki en önemli hususlardan birinin sağlık olduğunu belirten Vali Ali İhsan Su, "Sağlık hepimiz için önemli. İnsanın sahip olabileceği en önemli şey şu dünyada sağlık. İşte sağlık için de devletimiz, hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hakikaten çok büyük önem veriyoruz ve sağlık ile ilgili çok ciddi yatırımlar, çalışmalar hem ülkemiz genelinde hem ilimiz özelinde gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye de devam ediliyor" diye konuştu. Mersin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Gül ise Mersin'de acil sağlık hizmetlerinin gelişimi ile ilgili sunum yaptı. Mersin'de 63 istasyonda 94 ambulansla hizmet verdiklerini belirten Dr. Mehmet Gül, "2019 yılının başından bugüne kadar 153 bin vatandaşımıza hizmet verdik. İhbar geldikten sonra 83 saniye sonra ambulanslar yola çıkmış oluyor" dedi. Dr. Gül, Mersin'de 112'nin 1998 yılında 8 tane acil sağlık hizmeti istasyonu ve bir komuta kontrol merkeziyle devreye girdiğini belirtti.