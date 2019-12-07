AOSB sanayici için cazibesini koruyor

BUGÜN NELER OLDU

ve Halkbank'ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği "Ortak Akıl Toplantıları"nın 23'üncüsü Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) yapıldı. Prof. Dr. Ercan Gegez'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Adanalı sanayiciler ile AOSB'nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler tüm detayları ile masaya yatırıldı. Adana'nın sanayide sahip olduğu gücü 42 yıldan bu yana daha da derinleştiren AOSB, kesintisiz üretimi ve gelişimiyle Türk sanayisinin güneydeki üretim üssü konumunda. Türkiye'de bulunan 330 OSB arasında fiziki şartlar, hacim, büyüklük ve ticari kapasitesi ile ilk altı OSB içinde yer alan AOSB, 17 milyon metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. "Sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, yenilikçi bir OSB olmak" vizyonu ile alt ve üst yapıda iyileştirmelere giden AOSB, tarıma elverişli olmayan bir alan üzerinde kurulmasının verdiği avantajla yakın zamanda genişleyerek yaklaşık 25 milyon metrekarelik bir alan ile Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olmaya aday. Şu anda yaklaşık 500 firmanın yer aldığı AOSB, 40 bin kişiye istihdam imkânı sağlarken bu rakam, Adana'daki toplam istihdamın yüzde 15'ini ifade ediyor.