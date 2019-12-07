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ASKF’de Mehmet Yüce adaylığını açıkladı

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 7.12.2019
ASKF’de Mehmet Yüce adaylığını açıkladı
AMATÖR Spor Kulüpleri Federasyonu'nda seçim süreci başladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimler öncesi spor camiasında başkanlığa adaylığı söz konusu olan birçok isim kulislerde konuşulurken, başkanlığa ilk olarak adaylığını açıklayan isim Mehmet Yüce oldu. Yüce, "Bilindiği üzere Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda seçim sürecine girildi. Bu süreçte son yıllarda ciddi bir travma yaşayan ve her geçen gün kan kaybeden Mersin Sporu adına taşın altına elimi değil, gövdemi koymaya karar verdim. Tüm Mersin Sporunun ve Kamuoyunun huzurunda ASKF Başkanlığına adayım" dedi.
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ASKF’de Mehmet Yüce adaylığını açıkladı
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