ASKF’de Mehmet Yüce adaylığını açıkladı

BUGÜN NELER OLDU

AMATÖR Spor Kulüpleri Federasyonu'nda seçim süreci başladı. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimler öncesi spor camiasında başkanlığa adaylığı söz konusu olan birçok isim kulislerde konuşulurken, başkanlığa ilk olarak adaylığını açıklayan isimoldu. Yüce,dedi.